Сотрудники МЧС Челябинской области подвели итоги 2022 года

В Челябинске сотрудники регионального Управления МЧС подвели итоги своей работы за 2022 год. Основным результатом можно считать то, что экстренным службам удалось добиться снижения числа пожаров и гибели людей на них.
В своем докладе исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области Константин Гандау основное внимание уделил вопросам предупреждения и ликвидации различных чрезвычайных происшествий, результатам работы сотрудников управления в 2022 году, а также основным задачам на ближайший период, сообщает сетевое издание «Вечерний Магнитогорск».
Среди успехов было отмечено почти трехкратное снижение количества выездов с превышением технического регламента. Также на 35% снизилось количество пожаров, что является несомненным успехом. Здесь свою положительную роль сыграла постоянная профилактическая работа, проводимая сотрудниками экстренных служб среди населения. Важным фактором в улучшении качества работы МЧС стало укрепление материально-технической базы боевых подразделений.