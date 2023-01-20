События в Донбассе на 15:00 20 января: уничтожение складов ВСУ, в ДНР формируют избирком

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
С начала спецоперации инженерно-саперные подразделения разминировали более 32 тысяч га территории Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщил в интервью «Красной звезде» начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, проверено более 2 800 зданий и 280 км дорог, обнаружено и уничтожено свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов.
ДНР
С начала суток 20 января украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Гольмовский.
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были уничтожены склады артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Лимана и реактивных снарядов к системам залпового огня в районе Звановки. Официально подтверждена информация об освобождении Клещеевки, о взятии которой отрядами ЧВК «Вагнер» накануне заявлял бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме того, на Донецком направлении ликвидированы до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20 ВСУ. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены беспилотники в районах Кирилловки и Зеленого Гая.
Утром 20 января поступили сообщения о взрывах в Краматорске. По информации местных источников, под удар попало расположение ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале формирования избирательной комиссии в республике. В избирком войдут 12 человек с правом решающего голоса. Из них 6 кандидатов будут выбраны руководителем региона, еще 6 — членами народного совета.
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и зампред Правительства России Татьяна Голикова проинспектировали ход восстановления дома-интерната в Мариуполе. Здание было разрушено в результате обстрелов ВСУ, к его реконструкции привлечены строительные бригады из Москвы. На данный момент в учреждении заменены кровля, окна и двери, идет отделка. Работы планируется завершить в мае.
ЛНР
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что за сутки были поражены подразделения ВСУ на Лиманском направлении в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества. Средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник в районе Червонопоповки.
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за 5 дней порядка 1,5 тысячи украинских силовиков попали в госпитали с ранениями в зоне проведения специальной операции. По информации разведки, большая часть из них скончалась из-за несвоевременного оказания медпомощи, кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики и прочих «негативных моментов».
Врио главы республики Леонид Пасечник посмертно наградил защитников ЛНР из Лутугинского района. Родным погибших военнослужащих вручили медали «За отвагу». Передали награды глава администрации района Евгений Бондарь и начальник местного военного комиссариата Владимир Петренко.