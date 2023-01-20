События в Донбассе на 15:00 20 января: уничтожение складов ВСУ, в ДНР формируют избирком

Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были уничтожены склады артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Лимана и реактивных снарядов к системам залпового огня в районе Звановки. Официально подтверждена информация об освобождении Клещеевки, о взятии которой отрядами ЧВК «Вагнер» накануне заявлял бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме того, на Донецком направлении ликвидированы до 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20 ВСУ. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены беспилотники в районах Кирилловки и Зеленого Гая.