Житель Доминиканы провел 24 дня в открытом море, питаясь кетчупом

Унесенный в колумбийские воды на парусной лодке житель Доминиканы Элвис Франсуа провел в открытом море 24 дня. Он рассказал, что из еды у него были лишь приправы.
По словам мужчины, на борту была бутылка кетчупа, а также чесночный порошок и бульонные кубики. Это и был его рацион, которым он питался вплоть до спасения.
«Я смешал все это с небольшим количеством воды, чтобы пережить эти 24 дня в море», — сообщил доминиканец в видео, которое опубликовано ВМС Колумбии.
Франсуа рассказал, что его унесло в море во время непогоды. Мимо него проплывали другие суда, которые не видели лодку доминиканца. Его удалось спасти благодаря самолету, который подал сигнал ВМС Колумбии, пишет РИА Новости.