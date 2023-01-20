Теннисист Хачанов впервые в своей карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Стоит отметить, что Хачанову удалось отыграть сразу шесть сетболов на тай-брейке четвертого сета. Таким образом, россиянин впервые в своей карьере смог пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперником Хачанова по третьему кругу Australian Open станет японец Есихито Нисиока.