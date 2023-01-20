Теннисист Хачанов впервые в своей карьере вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).
Стоит отметить, что Хачанову удалось отыграть сразу шесть сетболов на тай-брейке четвертого сета. Таким образом, россиянин впервые в своей карьере смог пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Соперником Хачанова по третьему кругу Australian Open станет японец Есихито Нисиока.
Ранее стало известно, что украинские болельщики провоцировали российского теннисиста Андрея Рублева во время матча на Australian Open. Об этом заявил сам спортсмен.