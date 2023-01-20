Решение проблем безработицы: депутат Госдумы Фролова о старте проекта «Моя карьера» в городах РФ

В российских городах стартует проект «Моя карьера» от партии «Единая Россия», который призван предотвратить безработицу и обеспечить карьерный рост соискателям. Об этом рассказала депутат Госдумы Тамара Фролова.
По ее словам, в качестве пилотного, этот проект уже был апробирован в пяти регионах РФ и результаты оказались положительными. Как пояснила политик в авторской колонке для ФАН, помимо решения проблем трудоустройства и нелегальной занятости, в рамках проекта соискателям, в частности членам семей участников СВО, оказывается психологическая поддержка и предоставляется возможность переобучения.
«Моя карьера» с «Единой Россией». Колонка Тамары Фроловой
Партийный проект «Моя карьера», который поможет предотвратить безработицу и станет карьерным лифтом для соискателей, стартует по всей стране. Он разработан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям, особое внимание — семьям участников спецоперации. Это не только трудоустройство, но и психологическая поддержка, переобучение. С сентября прошлого года проект уже реализуется в качестве пилотного в пяти регионах России, и его результаты впечатляют! Проведено более 100 масштабных мероприятий, в которых приняли участие около 10 тысяч человек, многие из которых трудоустроились.
Конечно, сегодня, когда Запад ведет экономическую войну против нашей страны, борьба с безработицей становится еще более актуальной. На партийной площадке неоднократно обсуждалась сложившаяся ситуация, и многие решения оказались весьма эффективны. Как, например, данный проект, направленный на помощь жителям регионов в трудоустройстве и предотвращение нелегальной занятости. Я убеждена, что он зарекомендует себя как положительная практика в большинстве регионов России. Без помощи в трудоустройстве никто не останется.