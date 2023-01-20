Решение проблем безработицы: депутат Госдумы Фролова о старте проекта «Моя карьера» в городах РФ

Партийный проект «Моя карьера», который поможет предотвратить безработицу и станет карьерным лифтом для соискателей, стартует по всей стране. Он разработан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям, особое внимание — семьям участников спецоперации. Это не только трудоустройство, но и психологическая поддержка, переобучение. С сентября прошлого года проект уже реализуется в качестве пилотного в пяти регионах России, и его результаты впечатляют! Проведено более 100 масштабных мероприятий, в которых приняли участие около 10 тысяч человек, многие из которых трудоустроились.