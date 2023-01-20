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В Петербурге планируют построить храм, посвященный снятию блокады Ленинграда

Общество
В Петербурге планируют построить храм, посвященный снятию блокады Ленинграда

Церковь во имя Святой Равноапостольной Нины, посвященную снятию блокады Ленинграда, планируют построить в Петербурге.

Предполагается, что храм появится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Закладной камень намерены установить 27 января 2024 года.

«На данный момент эскизный проект получил предварительное согласование», – рассказал председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По его словам, сейчас ведется работа по уточнению деталей, связанных с размещением храма. Также эксперт напомнил, что место для строительства церкви было выбрано неслучайно, поскольку в этом районе существует блокадное захоронение.
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