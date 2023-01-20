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Певица Любовь Успенская презентовала клип своей дочери Татьяны Плаксиной

Общество
Певица Любовь Успенская презентовала клип своей дочери Татьяны Плаксиной

Певица Татьяна Плаксина, дочь 68-летней королевы русского шансона Любови Успенской, представила вниманию поклонников свой первый музыкальный клип на песню «Чудо».

Дебютной авторской работой дочери, взявшей себе псевдоним PACHA TATI, на своем YouTube-канале 20 января поделилась сама Успенская. Ролик хронометражем 3 минуты и 20 секунд за несколько часов собрал 453 просмотра и 52 «лайка».

«Я показываю путь, который я проделала, и боль, с которой я столкнулась. Чем страшнее прожитый тобой ад, тем больше ты начинаешь ценить все светлое в своей жизни», — указывается в описании к клипу.

Режиссером ролика выступила Мари Аянян. Она же занималась монтажом клипа. Сценарий к нему написала Екатерина Перфилова. Ответственным за операторскую работу стал Иван Жаворонков.
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