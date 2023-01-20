Певица Любовь Успенская презентовала клип своей дочери Татьяны Плаксиной

Дебютной авторской работой дочери, взявшей себе псевдоним PACHA TATI, на своем YouTube-канале 20 января поделилась сама Успенская. Ролик хронометражем 3 минуты и 20 секунд за несколько часов собрал 453 просмотра и 52 «лайка».