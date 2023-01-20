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ФАН узнал возможные причины ДТП с автобусом в Ростовской области

Происшествия
ФАН узнал возможные причины ДТП с автобусом в Ростовской области

Авария с пассажирским автобусом в Ростовской области могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением, считают правоохранители. Также они рассматривают версию неисправности тормозной системы, сообщил источник ФАН.

По словам очевидцев, водителю автобуса №5 внезапно стало плохо за рулем, после чего он врезался в бетонный забор вокзала у ДК Маяковского перед железнодорожным переездом.

Медицинская помощь потребовалась 13 пострадавшим, в больницу увезли семерых. Отмечается, что среди тех, кто получил травмы, нет малолетних детей, однако есть шестеро несовершеннолетних — двум потребовалась госпитализация.

Никто из пациентов не находится в тяжелом состоянии. В основном у них диагностировали ушибы, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы.
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