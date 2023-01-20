В Китае клонированного жеребца допустили к участию в забегах

В пекинском конном клубе в скачках участвует клонированный конь. Ему почти 8 месяцев, он чувствует себя хорошо и показывает отличные результаты.
Процесс клонирования осуществила китайская компания Sinogene Biotechnology. Генеральный директор учреждения сообщил, что жеребец живет и тренируется в клубе верховой езды. От своих коллег конь не отличается и вполне способен составить им конкуренцию.
«Мы надеемся, что результаты его забегов и показатели производительности будут такими же и даже лучше, чем у его суррогатной матери», — отмечает генеральный директор компании Sinogene Ми Цзидун.
Директор рассказал, что донором клеток стал немецкий скакун 1991 года рождения — обладатель множества наград за конные соревнования, а суррогатной матерью выбрана лошадь, проживающая на северо-западе китайской провинции Ганьсу. Ученый добавил, что клонирование лошадей — это долгий и кропотливый процесс.
«Процесс клонирования лошадей очень долгий. Больше всего времени занимают исследования и подготовка. К тому же чтобы добиться успеха, необходимо постоянно оптимизировать технические условия и повышать эффективность», — объяснил Ми Цзидун.