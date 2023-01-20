В Китае клонированного жеребца допустили к участию в забегах

Директор рассказал, что донором клеток стал немецкий скакун 1991 года рождения — обладатель множества наград за конные соревнования, а суррогатной матерью выбрана лошадь, проживающая на северо-западе китайской провинции Ганьсу. Ученый добавил, что клонирование лошадей — это долгий и кропотливый процесс.