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Главред Donbass Insider Нэан заявила о дискредитации освещающих события в Донбассе журналистов

Общество
Главред Donbass Insider Нэан заявила о дискредитации освещающих события в Донбассе журналистов

Западный мир ведет активную борьбу с журналистами, рассказывающими правду о событиях в Донбассе. Такое мнение выразила главный редактор французского издания Donbass Insider Кристель Нэан.

Она отметила, что Соединенные Штаты и страны НАТО стремятся дискредитировать сотрудников прессы якобы для противостояния «фейкам и российской дезинформации».

«Французская полиция использует против прессы травматическое оружие, также зафиксировано несколько случаев стрельбы в корреспондентов, которые пытались запечатлеть насилие силовиков против демонстрантов», — сказала Нэан в рамках выступления на международном пресс-форуме, организованном Фондом борьбы с репрессиями.

Главред также рассказала, что независимые журналисты во Франции подвергаются гонениям, в том числе через блокировку банковских счетов и лишения работы в стране. При этом, по ее словам, о противоправных действиях властей против сотрудников прессы практически не упоминается в СМИ.
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