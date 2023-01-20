Москвичка вернулась с Кипра и обнаружила в своей квартире новых собственников

Пока жительница Москвы проживала на Кипре, ее квартиру продали через популярную площадку объявлений.
Женщина провела на Кипре три года, а когда вернулась в Москву обнаружила в своей квартире новых жильцов, которые показали ей все необходимые документы, включая справки об отсутствии задолженности, копию паспорта собственницы и выписку об отсутствии зарегистрированных на этой жилплощади лиц, сообщает «ПРОВИНЦИЯ.РУ».
Как отметили в РЕН ТВ, пострадавшая вынуждена была обратиться полицию. Сотрудникам МВД России по Москве предстоит разобраться в этой запутанной истории, которая может быть связана с мошенничеством.