Два случая токсикомании среди подростков зафиксировали в Дзержинском районе Перми

Как пишет сетевое издание «Ветта», в настоящее время с учащимися работает комиссия по делам несовершеннолетних. В общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Дзержинского района, специалисты провели углубленную диагностику учеников с 6 по 10 классы. Цель данного мероприятия состоит в том, чтобы обнаружить нестабильное состояние школьников и оказать им психологическую поддержку, пояснили чиновники.