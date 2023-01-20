Два случая токсикомании среди подростков зафиксировали в Дзержинском районе Перми

Пермские правоохранители выявили в Дзержинском районе краевого центра среди успешных школьников два эпизода сниффинга, который является разновидностью токсикомании. Об этом сообщили в районной администрации города.
Как пишет сетевое издание «Ветта», в настоящее время с учащимися работает комиссия по делам несовершеннолетних. В общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Дзержинского района, специалисты провели углубленную диагностику учеников с 6 по 10 классы. Цель данного мероприятия состоит в том, чтобы обнаружить нестабильное состояние школьников и оказать им психологическую поддержку, пояснили чиновники.
Специалисты предупреждают, что вдыхание химического газа может вызвать всевозможные поражения организма и привести к смерти. Родителей призывают быть внимательными к резким посторонним запахам в квартире, а также – следить за применением спреев и других вредных веществ их детьми.