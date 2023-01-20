Алексей Кочетков: Запад будирует тему «атаки на Крым», чтобы вынудить РФ к переговорам

Отвечая на вопрос, консультирует ли Америка украинское руководство, Сингх сказала, что «США не диктуют украинской стороне, как проводить операции». По ее словам, Украина сама принимает решение о проведении операций. Тем временем американская The New York Times написала, что Запад все активнее подает сигналы о том, что способен помочь Киеву «освободить» Крым. По данным источников издания, США помогут украинским военным спланировать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет, в том числе, Крым. При этом Америка якобы готова помочь Украине «нацелиться на Крым» и наносить удары по полуострову, даже если этот шаг увеличит риск эскалации.