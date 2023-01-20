Алексей Кочетков: Запад будирует тему «атаки на Крым», чтобы вынудить РФ к переговорам

В канун 20 января, Дня Республики Крым, западные СМИ и политики усилили риторику по поводу поддержки усилий Украины по захвату территории полуострова. Как заявил ФАН российский политолог Алексей Кочетков, таким образом коллективный Запад пытается усилить давление на Москву, с целью усадить ее за стол переговоров с Киевом.
Как заявила накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, «Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом».
«США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами и любым оружием, которое ВСУ могут использовать», — заявила Сингх.
Она подчеркнула, что Украина якобы «имеет право вернуть полуостров себе».
Отвечая на вопрос, консультирует ли Америка украинское руководство, Сингх сказала, что «США не диктуют украинской стороне, как проводить операции». По ее словам, Украина сама принимает решение о проведении операций. Тем временем американская The New York Times написала, что Запад все активнее подает сигналы о том, что способен помочь Киеву «освободить» Крым. По данным источников издания, США помогут украинским военным спланировать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет, в том числе, Крым. При этом Америка якобы готова помочь Украине «нацелиться на Крым» и наносить удары по полуострову, даже если этот шаг увеличит риск эскалации.
Издание пишет, что администрация президента США Джо Байдена пришла к выводу — если ВСУ смогут показать России, что ее контроль над Крымом под угрозой, это якобы «укрепит позицию Украины на будущих переговорах». Кроме того, опасения Вашингтона, что Москва применит тактическое ядерное оружие в ответ, померкли. По словам источников, в администрации Байдена все больше верят в то, что удар по тылу России, выходящему из Крыма, серьезно подорвет способность Москвы продвинуть вперед линию фронта на Украине.
Как заявил ФАН российский политолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, таким образом западные политики пытаются заставить Россию сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях.
«На мой взгляд, активизация «крымской» темы в устах западных политиков связана с тем, что сейчас, видя успехи армии РФ на фронте, они активно пытаются «продавить» тему с переговорами. Запад намеревается заставить Россию сесть за стол переговоров с Киевом, чтобы подписать некий договор на абсолютно не выгодных ей, пораженческих условиях. Любой политолог сегодня скажет, что самое лучшее «перемирие» никак не улучшит нынешнее геополитическое положение РФ. То есть, сегодня нет никаких перспектив улучшения отношений Москвы с НАТО и коллективным Западом», — отметил Кочетков.
В целом, отметил он, Запад сейчас ведет политическую игру сразу по нескольким направлениям.
«С одной стороны, США и ЕС говорят о создании некого «международного трибунала для руководства России» вследствие конфликта на Украине, с другой — говорят о каких-то «мирных переговорах». С третьей стороны, они путем усиления и повышения уровня военных поставок Киеву пытаются «повышать ставки» в геополитической игре с Россией. Теперь речь зашла о создании военной угрозы для Крыма. Все это, по большому счету, звенья одной цепи — нашу страну пытаются разными способами принудить к подписанию абсолютно дебильного в нынешней ситуации «мирного соглашения», — отметил Кочетков.
Судя по сигналам, посылаемым Западом, сложно сказать, какими именно средствами он намерен помогать Украине «освободить» российский Крым.
«Ни в СМИ, ни в Пентагоне не стали конкретизировать те средства, которые они якобы намерены предоставить Киеву для достижения этой цели. Но, если украинские сухопутные силы получат поддержку в виде дальнобойных американских ракет и средств для их запуска, это может создать проблемы для ВС РФ. Впрочем, Россия вполне в состоянии защитить Крым, и отбросить врага еще на дальних подступах к нему. Другое дело, что отдельные чиновники в Минобороны РФ неоднократно демонстрировали излишнюю осторожность и даже благодушие по отношению к противнику. Это единственное, что настораживает в данной ситуации. Для того чтобы еще более эффективно противостоять любым угрозам со стороны Украины, нашим военачальникам нужно проводить серьезные изменения как на фронте, так и в тылу», — заключил Кочетков.
Причем эти изменения не должны выглядеть таким образом, как последние инициативы ряда российских военачальников по поводу «запрета на бороды» для добровольцев, или на использование частного транспорта на линии фронта, добавил Алексей Кочетков. По его мнению, такие предложения из уст чиновников и военных в нынешней ситуации выглядят, как откровенная издевка.
Напомним, как сообщило 19 января издание Washington Post, глава ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно приезжал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Зеленского о якобы «вычисленных» военных планах России. Также издание отметило, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, на какой срок Киев вообще может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. По данным источников WP, Бернс якобы заверил руководство Украины, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа 2023-го. Издание добавило, что в Киеве вовсе не уверены в принятии Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета военной помощи.