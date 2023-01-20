Автор GT объяснил, почему США потерпели неудачу в попытке склонить ЕС к борьбе с Китаем

Европейские страны не хотят противостоять Китаю. Аналитик Лю Цзокуй в статье для издания Global Times зарубил на корню попытки Вашингтона склонить Брюссель к борьбе с Пекином.
Автор публикации отметил, что Европа не хочет распыляться на Азиатско-Тихоокеанский регион, который оказался в приоритете у Соединенных Штатов. Кроме того, по его словам, ряд стран объединения выступают против продвижения НАТО в восточном направлении.
Кроме того, Цзокуй считает, что Брюссель воспринимает Пекин как одного из стратегических партнеров. Поэтому ЕС не хочет, чтобы США и НАТО вступали в конфронтацию с КНР.
«Политическая мобилизация Америки прошла совсем не гладко. Есть трудности с тем, чтобы убедить союзников направить силы на противостояние с Пекином», — констатировал Лю Цзокуй.
Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали совместную декларацию о сотрудничестве объединения и военного блока.