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Улицу у ЖК «Ручьи» в Петербурге затопило водой на фоне оттепели

Общество
Улицу у ЖК «Ручьи» в Петербурге затопило водой на фоне оттепели

Огромная лужа с грязной водой образовалась на одной из улиц у ЖК «Ручьи» в Красногвардейском районе Петербурга из-за аномальной оттепели.

Соответствующие фотографии появились в группе «ЖК Ручьи | Соседи» в соцсети «Вконтакте». На кадрах видно, что из-за подтопления перейти дорогу, не промочив при этом ноги, стало просто невозможно.

«"Ручьи" в прямом смысле этого слова», — написали в комментариях под снимками возмущенные жильцы.
Улицу у ЖК «Ручьи» в Петербурге затопило водой на фоне оттепели

Резкое потепление в Северной столице привело к очередной коммунальной катастрофе сразу в нескольких районах города. Из-за сильных дождей и мокрого снега ливневки забились, поэтому под воду ушли целые улицы.

Помимо всего прочего синоптики дали неутешительный прогноз: с 20 января в Петербурге начнется похолодание, соответственно, дороги и тротуары превратятся в настоящий «каток». Горожане не устают жаловаться губернатору Александру Беглову на некачественную работу коммунальщиков, однако градоначальник до сих пор не сделал ничего для решения этой острой проблемы.
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