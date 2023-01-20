Улицу у ЖК «Ручьи» в Петербурге затопило водой на фоне оттепели

Огромная лужа с грязной водой образовалась на одной из улиц у ЖК «Ручьи» в Красногвардейском районе Петербурга из-за аномальной оттепели.
Соответствующие фотографии появились в группе «ЖК Ручьи | Соседи» в соцсети «Вконтакте». На кадрах видно, что из-за подтопления перейти дорогу, не промочив при этом ноги, стало просто невозможно.
«"Ручьи" в прямом смысле этого слова», — написали в комментариях под снимками возмущенные жильцы.
Резкое потепление в Северной столице привело к очередной коммунальной катастрофе сразу в нескольких районах города. Из-за сильных дождей и мокрого снега ливневки забились, поэтому под воду ушли целые улицы.
Помимо всего прочего синоптики дали неутешительный прогноз: с 20 января в Петербурге начнется похолодание, соответственно, дороги и тротуары превратятся в настоящий «каток». Горожане не устают жаловаться губернатору Александру Беглову на некачественную работу коммунальщиков, однако градоначальник до сих пор не сделал ничего для решения этой острой проблемы.