Улицу у ЖК «Ручьи» в Петербурге затопило водой на фоне оттепели

Помимо всего прочего синоптики дали неутешительный прогноз: с 20 января в Петербурге начнется похолодание, соответственно, дороги и тротуары превратятся в настоящий «каток». Горожане не устают жаловаться губернатору Александру Беглову на некачественную работу коммунальщиков, однако градоначальник до сих пор не сделал ничего для решения этой острой проблемы.