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Серьезное ДТП с автобусом в Ростовской области обернулось травмами для 13 человек

Происшествия
Серьезное ДТП с автобусом в Ростовской области обернулось травмами для 13 человек

Серьезное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Ростовской области. В результате происшествия пострадали тринадцать человек, включая шестерых детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Подробности случившегося уточняются.

Ранее ДТП произошло у площади Тверская Застава недалеко от Белорусского вокзала в Москве. Мусоровоз марки Scania наехал на опору моста, когда не смог проехать под путепроводом, сообщал телеканал «360».
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