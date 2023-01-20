Серьезное ДТП с автобусом в Ростовской области обернулось травмами для 13 человек

Серьезное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Ростовской области. В результате происшествия пострадали тринадцать человек, включая шестерых детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Подробности случившегося уточняются.
Ранее ДТП произошло у площади Тверская Застава недалеко от Белорусского вокзала в Москве. Мусоровоз марки Scania наехал на опору моста, когда не смог проехать под путепроводом, сообщал телеканал «360».