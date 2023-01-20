Фанаты скупили почти все джерси Ивана Проворова после отказа поддержать ЛГБТ

Фанаты раскупили практически все джерси российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова после его отказа выходить на предматчевую разминку перед игрой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайма». Напомним, россиянин отказался надевать свитер в знак поддержки ЛГБТ-сообществ.
Стоит отметить, что поступок воспитанника ярославского «Локомотива» вызвал гнев у многих североамериканских болельщиков. При этом, практически все джерси Проворова распроданы. Остались свитеры только самых маленьких размеров, которые можно купить в официальном магазине на сайте НХЛ. Напомним, комиссар организации Гэри Бэттмен поддержал Проворова, предложив сконцентрировать свое внимание вокруг других игроков, поддерживающих акции в адрес секс-меньшинств.
Ранее защитник «Филадельфии» закрыл комментарии на своих страницах в социальных сетях. Болельщики стали писать плохие слова в адрес Проворова.