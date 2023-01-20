Фанаты скупили почти все джерси Ивана Проворова после отказа поддержать ЛГБТ

Стоит отметить, что поступок воспитанника ярославского «Локомотива» вызвал гнев у многих североамериканских болельщиков. При этом, практически все джерси Проворова распроданы. Остались свитеры только самых маленьких размеров, которые можно купить в официальном магазине на сайте НХЛ. Напомним, комиссар организации Гэри Бэттмен поддержал Проворова, предложив сконцентрировать свое внимание вокруг других игроков, поддерживающих акции в адрес секс-меньшинств.