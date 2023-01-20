Юмористка Яровицына назвала главную сложность работы в «Stand Up на ТНТ»

Позже артистка вновь стала пробиваться на олимп и участвовала в различных концертах начинающих комиков. Ей пришлось пройти «поганые места», где пьяные кричат и пытаются прогнать со сцены. Несмотря на трудности, Яровицыной все же удалось оказаться на шоу ТНТ.