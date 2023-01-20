Юмористка Яровицына назвала главную сложность работы в «Stand Up на ТНТ»

Юмористка Зоя Яровицына рассказала о начале карьере в стендапе и сложностях, с которыми столкнулась. По ее словам, главной проблемой для авторов шуток стал успех комиков.
Девушка хотела стать участницей популярного проекта «Stand Up на ТНТ». Со слов комика, оказаться на сцене шоу было сложно, поскольку ее уровень не дотягивал до нужного.
Яровицына призналась, что ей было тяжело попасть в формат проекта, поэтому решила стать автором шуток. Она писала успешные истории, с которыми прекрасно выступали другие комики.
«Меня хватило на год, потому что это очень сложно писать кому-то шутки, видеть, как он с ними сильно заходит, как его хвалят, как он выигрывает какие-то деньги или еще что-то, и оставаться при этом в тени», — раскрыла звезда юмора сложность закадровой работы в интервью YouTube-каналу «Нетология».
Позже артистка вновь стала пробиваться на олимп и участвовала в различных концертах начинающих комиков. Ей пришлось пройти «поганые места», где пьяные кричат и пытаются прогнать со сцены. Несмотря на трудности, Яровицыной все же удалось оказаться на шоу ТНТ.