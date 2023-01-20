Россия заняла второе место по экспорту нефти на рынок КНР в 2022 году

Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков сырой нефти на китайский рынок, передает Reuters.
По итогам 2022 года РФ заняла второе место среди стран-экспортеров нефти в Китай. В сравнении с прошлогодним показателем объем поставок российского ресурса увеличился на 8%, до 86,25 млн тонн нефти.
Лидирующее место занимает Саудовская Аравия с показателем 87,49 млн тонн, а замыкает тройку Малайзия (35,68 млн тонн). При этом поставки американской нефти сократились на 31%, до 7,89 млн тонн.
Ранее сообщалось, что прибыль китайских энергетических компаний PetroChina и Cnooc за 2022 год может вырасти на 68% в связи с подорожанием нефтяных ресурсов.