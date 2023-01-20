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Белорусскую рок-группу Tor Band внесли в список экстремистских формирований

Общество
Белорусскую рок-группу Tor Band внесли в список экстремистских формирований

Музыкальный коллектив Tor Band, исполняющий музыку в жанре рока, внесли в список экстремистских формирований в Республике Беларусь.

Как сообщается на сайте МВД республики, решение о внесении этой группы в указанный список было принято КГБ Белоруссии 16 января. В ведомстве пояснили, что члены отмеченного музыкального коллектива осуществляют экстремистскую деятельность. Всего на текущий момент этот перечень включает 109 формирований.

Ранее в Сети появилась информация, что музыканты из Tor Band были задержаны в октябре 2022 года в Рогачеве Гомельской области Белоруссии. В отношении них неоднократно применялись административные аресты за исполнение песен экстремистского содержания.
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