Белорусскую рок-группу Tor Band внесли в список экстремистских формирований

Как сообщается на сайте МВД республики, решение о внесении этой группы в указанный список было принято КГБ Белоруссии 16 января. В ведомстве пояснили, что члены отмеченного музыкального коллектива осуществляют экстремистскую деятельность. Всего на текущий момент этот перечень включает 109 формирований.