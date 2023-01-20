Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес задержан в Испании по делу о домогательствах

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Дани Алвес задержан сотрудниками правоохранительных органов Испании. Футболист подозревается в сексуальных домогательствах.
Бразилец приехал в Барселону для дачи показаний в один из полицейских участков столицы Каталонии. Сотрудники правоохранительных органов 20 января изберут меру пресечения для Алвеса на время хода следствия, сообщает издание La Vanguardia.
Алвес выступал в составе «Барселоны» на протяжении девяти сезонов. Игрок сборной Бразилии является самым титулованным футболистом в мире.