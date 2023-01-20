Момент взрыва газа в расселенном доме в Лукоянове попал на видео

Взрыв газа, частично разрушивший расселенный двухэтажный дом в Лукоянове, попал на видео. Кадры были опубликованы в Сети.
Инцидент произошел утром 20 января. На первом этаже здания располагался ломбард, который был оборудован газовым котлом, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, информация об их состоянии уточняется.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Для выяснений обстоятельств на место прибыл прокурор Лукояновского района Андрей Мохров.