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Момент взрыва газа в расселенном доме в Лукоянове попал на видео

Происшествия
Момент взрыва газа в расселенном доме в Лукоянове попал на видео

Взрыв газа, частично разрушивший расселенный двухэтажный дом в Лукоянове, попал на видео. Кадры были опубликованы в Сети.

Инцидент произошел утром 20 января. На первом этаже здания располагался ломбард, который был оборудован газовым котлом, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, информация об их состоянии уточняется.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Для выяснений обстоятельств на место прибыл прокурор Лукояновского района Андрей Мохров.
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