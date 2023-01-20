Пенсионерку с советским паспортом осудят за избиение четырех полицейских в Улан-Удэ

Пожилая жительница Улан-Удэ предстанет перед судом за избиение четырех полицейских ногами. Пенсионерка отрицает существование России и до сих пор использует советский паспорт, сообщает региональное управлении СК РФ.
По данным следствия, все случилось в ноябре 2022 года, когда агрессивно настроенная женщина пришла к отделение полиции. Там хулиганка начала оскорблять правоохранителей, после чего набросилась на них и избила ногами.
Действия дебоширки попали на камеру видеонаблюдения. В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти»). Женщину поместили под домашний арест. Установлено, что жительница Улан-Удэ является участником движения, члены которого не признают распада СССР.
Ранее стало известно, что в подмосковном Щелково произошла драка. Мужчина поссорился с местным жителем и избил его, сообщало РИАМО.