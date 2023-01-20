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Глава Siemens с трибуны ВЭФ призвал миллиард жителей Земли отказаться от мяса

Весь мир
Глава Siemens с трибуны ВЭФ призвал миллиард жителей Земли отказаться от мяса

Давос, 20 января. Отказ человечества от мяса может помочь борьбе с изменениями климата. Об этом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил председатель правления компании Siemens Джим Хагеманн.

По его мнению, отказ от употребления в пищу мяса приведет к сокращению выбросов углерода и станет значительным вкладом в борьбу с изменением климата.

«Говорю вам, если миллиард человек перестанет есть мясо, это окажет большое влияние. Это не только окажет большое влияние на существующую продовольственную систему, но и вдохновит на инновации в области пищевых систем», — заявил Хагеманн.

Он уточнил, что отказ одного человека от мяса в течение 11 лет сокращает выброс углекислого газа, эквивалентного авиаперелету в Таиланд.

Этот аргумент вызвал неоднозначную реакцию со стороны общественности и экологических организаций. По их мнению, участники Давосского форума, которые прилетают на мероприятие на частных самолетах, едва ли в праве рассказывать о необходимости снижения выбросов парниковых газов.

Глава Siemens с трибуны ВЭФ призвал миллиард жителей Земли отказаться от мяса

Согласно исследованию Greenpeace, во время саммита ВЭФ 2022 года произошел значительный всплеск полетов частных реактивных самолетов, многие из которых производились на короткие расстояния, в аэропорты рядом со штаб–квартирой ВЭФ в Давосе.

«Богатые и влиятельные люди прилетают в Давос на частных самолетах, загрязняющих окружающую среду и разрушающих социальную справедливость, чтобы обсудить климат и неравенство за закрытыми дверями», — заявила активистка Greenpeace Клара Мария Шенк.
Глава Siemens с трибуны ВЭФ призвал миллиард жителей Земли отказаться от мяса

Джим Хагеманн, который с 2016 года является членом попечительского совета Всемирного экономического форума, возглавляет немецкий промышленный гигант Siemens и одну из крупнейших компаний в сфере морских перевозок Maersk. Влияние этих компаний на экологию является огромным, несмотря на публичные усилия по наращиванию цепочек производства без «углеродного следа».

Один из основных идеологов ВЭФ — Клаус Шваб достаточно давно продвигает идею о замене животных белков мяса протеинами, которые содержатся в насекомых. Хагеманн также выразил уверенность, что вскоре человечество перейдет на альтернативные источники белка.

«Они будут с нулевым содержанием углерода и намного полезнее, чем та пища, которую мы едим сегодня», — отметил он.
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