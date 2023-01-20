Глава Siemens с трибуны ВЭФ призвал миллиард жителей Земли отказаться от мяса

Этот аргумент вызвал неоднозначную реакцию со стороны общественности и экологических организаций. По их мнению, участники Давосского форума, которые прилетают на мероприятие на частных самолетах, едва ли в праве рассказывать о необходимости снижения выбросов парниковых газов.