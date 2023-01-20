Глава Siemens с трибуны ВЭФ призвал миллиард жителей Земли отказаться от мяса

Давос, 20 января. Отказ человечества от мяса может помочь борьбе с изменениями климата. Об этом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил председатель правления компании Siemens Джим Хагеманн.
По его мнению, отказ от употребления в пищу мяса приведет к сокращению выбросов углерода и станет значительным вкладом в борьбу с изменением климата.
«Говорю вам, если миллиард человек перестанет есть мясо, это окажет большое влияние. Это не только окажет большое влияние на существующую продовольственную систему, но и вдохновит на инновации в области пищевых систем», — заявил Хагеманн.
Он уточнил, что отказ одного человека от мяса в течение 11 лет сокращает выброс углекислого газа, эквивалентного авиаперелету в Таиланд.
Этот аргумент вызвал неоднозначную реакцию со стороны общественности и экологических организаций. По их мнению, участники Давосского форума, которые прилетают на мероприятие на частных самолетах, едва ли в праве рассказывать о необходимости снижения выбросов парниковых газов.
Согласно исследованию Greenpeace, во время саммита ВЭФ 2022 года произошел значительный всплеск полетов частных реактивных самолетов, многие из которых производились на короткие расстояния, в аэропорты рядом со штаб–квартирой ВЭФ в Давосе.
«Богатые и влиятельные люди прилетают в Давос на частных самолетах, загрязняющих окружающую среду и разрушающих социальную справедливость, чтобы обсудить климат и неравенство за закрытыми дверями», — заявила активистка Greenpeace Клара Мария Шенк.
Джим Хагеманн, который с 2016 года является членом попечительского совета Всемирного экономического форума, возглавляет немецкий промышленный гигант Siemens и одну из крупнейших компаний в сфере морских перевозок Maersk. Влияние этих компаний на экологию является огромным, несмотря на публичные усилия по наращиванию цепочек производства без «углеродного следа».
Один из основных идеологов ВЭФ — Клаус Шваб достаточно давно продвигает идею о замене животных белков мяса протеинами, которые содержатся в насекомых. Хагеманн также выразил уверенность, что вскоре человечество перейдет на альтернативные источники белка.
«Они будут с нулевым содержанием углерода и намного полезнее, чем та пища, которую мы едим сегодня», — отметил он.