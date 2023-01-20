Глава ФБР Мира Тэрада предложила создать новые союзы журналистов вместо подконтрольных США

Участники международного пресс-форума Фонда борьбы с репрессиями «Журналисты под прицелом: атаки на свободу слова и расправы над репортерами» призвали международные правозащитные организации объединить усилия для защиты свободы слова. По их мнению, правящие элиты западных стран ведут борьбу с независимой прессой, преследуя журналистов, вскрывающих факты злоупотребления властью, и физически устраняя их.
Свободная пресса является краеугольным камнем демократического общества и журналисты играют основополагающую роль в информировании общественности и привлечении к ответственности преступных лиц, которые пользуются своей практически безграничной властью. Однако в последние годы опасности, с которыми сталкиваются журналисты, возросли до беспрецедентного уровня, рассказала руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. По ее словам, в 2022 году в мире было убито более 94 журналистов, что является рекордным для последних десятилетий.
«Все чаще журналисты сталкиваются с угрозами из-за своей профессиональной деятельности, и многие из представителей прессы подвергаются преследованиям, угрозам и незаконным тюремным заключениям», — заявила Мира Тэрада.
При этом число нападений на журналистов увеличивается не только в авторитарных странах, но и в странах развитых демократий. Нехороший пример всему миру, по ее словам, подают США, провозгласившие себя оплотом демократии. Американские правозащитники постоянно сталкиваются с фактами незаконных преследований журналистов, отметила она, приведя несколько общедоступных, но малоизвестных фактов.
Политика ограничения свободы слова на Западе выливается в организованный террор в отношении представителей независимых СМИ на Украине и в зоне СВО. С согласия западных кураторов киевский режим ведет систематическое уничтожение журналистов, транслирующих иную точку зрения на происходящее в зоне конфликта, рассказала Мира Тэрада.
Ее слова подтвердили другие участники форума. По словам немецкой журналистки Алины Липп, которая больше года освещает конфликт на Донбассе, она вместе с коллегами других западных СМИ давно заметили, что спецслужбы Украины и других западных стран начали за нами охотится.
«Один мой коллега рассказывал, что они с женой должны были встретиться с человеком в Донецке, который должен был их забрать. Они позвонили ему и сказали, где находились: «Вот мы стоим за заправкой», и буквально через 4-5 минут туда прилетел снаряд. Это ни в коем случае не случайность, такие случаи случаются все чаще», — рассказала Алина Липп.
За свою независимую позицию журналистка подверглась преследованиям у себя на родине, и теперь в случае возвращения в Германию ей грозит тюремное заключение, рассказал британский журналист PRESS-TV Джонни Миллер. По его словам, он видел материалы суда против Алины Липп, в котором журналистку обвиняют только за то, что она видела своими глазами: что Украина восемь лет убивает людей в Донбассе и что большинство людей на Донбассе поддерживает Россию. «Нет никаких сомнений в том, что Украина убивала людей на Донбассе. Но тех, кто говорит правду об этом, пытаются посадить в тюрьму», - заявил Джонни Миллер.
Преследованиям у себя на родине подвергается и голландская журналистка Соня Ван Дэн Энде. По ее словам, она внесена в список секретной службы Нидерландов за свои независимые оценки политических событий, а высокопоставленные лица всячески пытаются заблокировать ее аккаунт в Твиттере (заблокирован в РФ. – ФАН).
«Из-за всего этого я не могу вернуться в свою страну», — рассказала Соня Ван Дэн Энде.
США проводят на Украине политику подавления свободы слова, которую они отточили за десятилетия, продвигая свои интересы в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. По словам сооснователя Kawsachun News (Боливия) Олли Варгас, в странах Центральной и Южной Америке преследование журналистов, выступающих против гегемонии и США и их марионеточных режимов, носит системный характер.
«Несколько дней назад произошел инцидент с моей подругой Адрианой Альварес из Abuela TV, которая очень критически относится к политике США в Латинской Америке. И она подверглась нападению со стороны групп правого крыла: ее забросали камнями. Но несмотря на серьезность этого нападения, наш Союз журналистов не осудил этот поступок, хотя она является аккредитованным журналистом в одном из главных изданий страны», — рассказал Олли Варгас.
Другого коллегу Хосе Тамайо во время переворота в Боливии в 2019 году, произошедшего при поддержке США, правые экстремисты вытащили его кабинета, привязали к дереву и пытались сжечь.
«И опять же, Союз журналистов не сделал никаких публичных заявлений по этому поводу, потому что он работал на СМИ, которые критиковали приводимую в стране проамериканскую политику», — отметил Олли Варгас.
По словам журналиста, он и сам не раз подвергался нападениям со стороны властей во время выборной кампании 2020 года, освещая деятельность оппозиционных депутатов.
Даже во Франции, которая всегда отличалась приверженностью к свободе слова, идет постепенное ограничение деятельности независимых СМИ. По словам главного редактора издания Donbass Insider Кристель Нэан, во Франции нарастает волна репрессий против журналистов, которые освещают протесты граждан, недовольных политикой властей. Во время протестов «желтых жилетов» многие журналисты, рассказала она, были арестованы, а некоторые намеренно ранены выстрелами полиции.
«Несколько журналистов были подстрелены полицией преднамеренно, чтобы они не снимали происходящее. Во Франции мы видим, что против журналистов тоже идут огромные репрессии», — заявила Кристель Неан.
Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада считает акты насилия над журналистами по политическим мотивам свидетельством того, что правящими элитами западных стран санкционирована кампания по уничтожению независимых СМИ и искоренению одного из фундаментальных прав человека – права на свободу слова.
В связи с этим она предлагает журналистам и правозащитникам со всех стран мира объединить свои усилия по отстаиванию демократических свобод. По ее мнению, граждане свободных стран должны принять более решительные меры по защите журналистов, и разработать инициативы, криминализирующие нападения на прессу. Решить эти задачи, считает Мира Тэрада, можно только обеспечив эффективную координацию международных правозащитных организаций в деле привлечения к ответственности тех, кто совершает преступления против журналистов.
«Международные правозащитные организации должны предпринять более серьезные шаги для защиты свободы прессы, привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях против журналистов. Необходимо создать независимую международную правозащитную площадку для организации эффективного диалога между журналистами различных стран. Важно разработать формат диалога между неправительственными организациями по защите прав журналистов и ответственными должностными лицами, поскольку нынешний формат мало развит и неэффективен», — заявила Мира Тэрада.
Только коллективными усилиями правозащитных организаций, журналистских сообществ и отдельных лиц, которым небезразлична справедливость, мы можем положить конец репрессиям и преследованиям в отношении прессы, считает правозащитник.