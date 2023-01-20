За свою независимую позицию журналистка подверглась преследованиям у себя на родине, и теперь в случае возвращения в Германию ей грозит тюремное заключение, рассказал британский журналист PRESS-TV Джонни Миллер. По его словам, он видел материалы суда против Алины Липп, в котором журналистку обвиняют только за то, что она видела своими глазами: что Украина восемь лет убивает людей в Донбассе и что большинство людей на Донбассе поддерживает Россию. «Нет никаких сомнений в том, что Украина убивала людей на Донбассе. Но тех, кто говорит правду об этом, пытаются посадить в тюрьму», - заявил Джонни Миллер.