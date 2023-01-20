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Приют для детей из неблагополучных семей появится в Белгородской области

Общество

Реабилитационный приют для детей из семей в социально опасном положении появится в Белгородской области. Его построят при поддержке Фонда президентских грантов.

Приют для детей из неблагополучных семей появится в Белгородской области

Располагаться социальное учреждение будет в Старооскольском городском округе, сообщает сетевое издание «Бел.Ру». Приют будет рассчитан на детей в возрасте от года до семи лет. Здесь юные белгородцы смогут остаться на период от трех до шести месяцев. Родителей в это время направят на реабилитацию.

Комиссия по делам несовершеннолетних будет выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении. Такие, например, где родители испытывают алкогольную или наркозависимость, ведут антиобщественный образ жизни. Дети из таких семей будут направлены в приют, где их обеспечат всем необходимым. Родители за то время, когда ребенок будет находиться под присмотром социальных педагогов, должны будут пройти реабилитацию, избавиться от зависимости, найти работу, улучшить условия проживания семьи.
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