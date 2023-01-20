Приют для детей из неблагополучных семей появится в Белгородской области

Комиссия по делам несовершеннолетних будет выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении. Такие, например, где родители испытывают алкогольную или наркозависимость, ведут антиобщественный образ жизни. Дети из таких семей будут направлены в приют, где их обеспечат всем необходимым. Родители за то время, когда ребенок будет находиться под присмотром социальных педагогов, должны будут пройти реабилитацию, избавиться от зависимости, найти работу, улучшить условия проживания семьи.