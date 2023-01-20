Die Welt: «игра в танки» Шольца привела в бешенство Киев

Новые условия канцлера Германии Олафа Шольца для поставок военной техники стали причиной раздражения Киева, который считает, что ФРГ попросту «играет в танки». Об этом пишет газета Die Welt.
Речь идет о бронемашинах Leopard 2, которые ранее выпрашивали у немцев министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников, направив тем соответствующее письмо. Как считают немецкие журналисты, первоначально была договоренность о том, что танки отправят в Киве в случае, если союзники также помогут Украине своей основной боевой техникой, однако после согласия Великобритании отправить машины Challenger, оказалось, что США обязаны будут представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свои Abrams.
«Это снова косвенное обязательство, которое мы не можем воспринимать всерьез. Даже если США поставят Abrams, могут появиться новые оправдания. Вы должны принимать решения, не играя в игры», — пишут представители СМИ.
Авторы Die Welt уверены, что недовольство Киева таким положением дел растет с каждым днем.