Die Welt: «игра в танки» Шольца привела в бешенство Киев

Речь идет о бронемашинах Leopard 2, которые ранее выпрашивали у немцев министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников, направив тем соответствующее письмо. Как считают немецкие журналисты, первоначально была договоренность о том, что танки отправят в Киве в случае, если союзники также помогут Украине своей основной боевой техникой, однако после согласия Великобритании отправить машины Challenger, оказалось, что США обязаны будут представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свои Abrams.