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Склад со спиртным загорелся в Приморском крае на площади 1000 квадратных метров

Происшествия
Склад со спиртным загорелся в Приморском крае на площади 1000 квадратных метров

Склад со спиртным загорелся в городе Артеме Приморского края. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, пишет РЕН ТВ.

Пламя охватило хозяйственное здание на улице Уткинская. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы региона.

В тушении возгорания принимают участия 34 спасателя и девять единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала. Другие подробности ЧП уточняются.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул в храме на севере Москвы. В результате инцидента на Кронштадтском бульваре пострадали четыре человека, сообщало РИАМО.
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