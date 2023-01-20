Склад со спиртным загорелся в Приморском крае на площади 1000 квадратных метров

Склад со спиртным загорелся в городе Артеме Приморского края. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, пишет РЕН ТВ.
Пламя охватило хозяйственное здание на улице Уткинская. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы региона.
В тушении возгорания принимают участия 34 спасателя и девять единиц спецтехники. Информация о пострадавших не поступала. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее стало известно, что пожар вспыхнул в храме на севере Москвы. В результате инцидента на Кронштадтском бульваре пострадали четыре человека, сообщало РИАМО.