Один человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра. Атака была зафиксирована в 7:50 по местному времени (8:50 по московскому времени). ВСУ выпустили по населенному пункту восемь снарядов калибра 155 мм.