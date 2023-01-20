Один человек получил ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки со стороны ВСУ получил ранение местный житель, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра. Атака была зафиксирована в 7:50 по местному времени (8:50 по московскому времени). ВСУ выпустили по населенному пункту восемь снарядов калибра 155 мм.
Ранее стало известно, что ВСУ осуществили массированную атаку на Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинские вооруженные формирования нанесли удары по нескольким селам в Шебекинском районе, сообщал «Царьград».