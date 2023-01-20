Американский президент Джо Байден прокомментировал скандал, связанный с обнаружением в его доме секретных документов. Для описания ситуации глава государства использовал выражение писательницы Гертруды Стайн, сообщило издание The Associated Press.
Действующий хозяин Белого дома процитировал фразу there's no there there, которая приобрела популярность в англоязычном обществе благодаря книге «Автобиография каждого». Этими словами автор труда — писательница-модернистка Гертруда Стайн — описала свои эмоции от исчезновения дома, в котором она выросла.
«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — заявил Байден журналистам, таким образом подчеркнув незначительность ситуации.
Байден описал скандал с секретными документами популярным выражением писательницы Стайн. Ранее телеканал NBC рассказал, что администрация Соединенных Штатов увязла в «пиар-кошмаре» из-за скандала президента. Причина тому — неудачные попытки властей «ликвидировать последствия» и появление все новых подробностей.