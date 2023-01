Байден описал скандал с секретными документами популярным выражением писательницы Стайн

Действующий хозяин Белого дома процитировал фразу there's no there there, которая приобрела популярность в англоязычном обществе благодаря книге «Автобиография каждого». Этими словами автор труда — писательница-модернистка Гертруда Стайн — описала свои эмоции от исчезновения дома, в котором она выросла.