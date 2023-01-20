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Экипажи российских Су-35С отработали патрулирование в зоне спецоперации

Армия
Экипажи российских Су-35С отработали патрулирование в зоне спецоперации

Экипажи истребителей Су-35С провели патрулирование в заданном районе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе полета они прикрывали действия российских бомбардировщиков и штурмовиков. Дополнительно шло сопровождение вертолетов во время нанесения авиаударов по объектам ВСУ.

«Авиация ВСУ создает в основном видимость каких либо действий. Близко к нам они не подходят», — добавил летчик-истребитель.

Кроме патрулирования территории российские истребители выполняют ряд боевых задач. На днях авиация ВКС РФ сбила украинский штурмовик Су-25 около населенного пункта Полтавка в Донецкой Народной Республике.
су-35с Минобороны спецоперация
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