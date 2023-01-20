Умер первый партнер Татьяны Тарасовой в фигурном катании Александр Тихомиров

Тихомиров встал на коньки уже в возрасте четырех лет. В 1963 он вместе с Татьяной Тарасовой выиграл серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров. Затем фигуристка подалась в тренерскую деятельность, став наставницей Тихомирова и его новой партнерши Людмилы Суслиной.