Умер первый партнер Татьяны Тарасовой в фигурном катании Александр Тихомиров

Мастер спорта СССР по фигурному катанию, профессор кафедры теории и методики зимних видов спорта Александр Тихомиров умер в возрасте 76 лет. Об этом 19 января сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Федерация выразила соболезнования родным и близким Тихомирова, назвав его душевным и жизнелюбивым человеком. Отмечается, что он навсегда останется в сердцах россиян.
Тихомиров встал на коньки уже в возрасте четырех лет. В 1963 он вместе с Татьяной Тарасовой выиграл серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров. Затем фигуристка подалась в тренерскую деятельность, став наставницей Тихомирова и его новой партнерши Людмилы Суслиной.
После ухода из спорта фигурист посвятил себя научной деятельности. Он работал педагогом в Московской государственной академии физической культуры, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а также написал свыше 150 научных трудов.
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