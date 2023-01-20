Boulevard Voltaire: США готовят союзников к войне с Китаем после Украины

США планируют взять подготовку Украины к противостоянию с Россией за образец для будущего «театра» военных действий против Китая. К такому выводу пришел обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.
Так Лассе прокомментировал недавнее выступление американского генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана, посвященное кризису на Украине. В ходе своей речи он признал, что после 2014 года Вашингтон активно готовился к будущему противостоянию, обучая украинских солдат и прорабатывая методы поддержки Киева.
Обозреватель обратил внимание, что за несколько дней до заявления Бирмана в Вашингтон приезжал японский премьер-министр. Именно тогда Токио и Берлин совершили идеологический поворот, отказываясь от пацифистской позиции, которой они придерживались со времен окончания Второй мировой войны.
Интерес представляет и прошлогодний саммит НАТО, приглашение на которой получили Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. По словам Лассе, «ускоренное присоединение» ЕС к военному блоку стало последним шагом США по приведению союзников в соответствие с американской стратегией безопасности.