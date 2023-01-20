Boulevard Voltaire: США готовят союзников к войне с Китаем после Украины

Обозреватель обратил внимание, что за несколько дней до заявления Бирмана в Вашингтон приезжал японский премьер-министр. Именно тогда Токио и Берлин совершили идеологический поворот, отказываясь от пацифистской позиции, которой они придерживались со времен окончания Второй мировой войны.