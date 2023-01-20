Экс-разведчица Коффлер назвала стыдным зацикленность Пентагона на украинском конфликте

Сконцентрированность Соединенных Штатов на украинском конфликте создала опасный дефицит вооружения в стране. Такая политика Пентагона вызывает стыд, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.
По ее словам, ради поставок военной помощи Киеву Вашингтон буквально опустошает собственные запасы оружейных систем и боеприпасов. Коффлер отметила, что из-за этого США переживают «настоящий кризис».
Так, в стране наблюдается дефицит ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и боеприпасов калибра 155 миллиметров. Коффлер напомнила, что у американской армии есть определенные потребности для поддержания своей компетентности. Она уверена, что для восполнения оружейных запасов США потребуются годы.
«Так что стыдно, что Пентагон сконцентрирован на этом конкретном конфликте, и потерял общую картину, и не беспокоится о нашей собственной безопасности», — заявила разведчица в эфире телеканала Fox News.
Однако, несмотря на это, Вашингтон продолжает оказывать помощь Киеву. Как сообщили ранее в Пентагоне, США даже готовы поддержать потенциальную операцию Украины по захвату Крыма.