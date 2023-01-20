Экс-разведчица Коффлер назвала стыдным зацикленность Пентагона на украинском конфликте

Так, в стране наблюдается дефицит ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и боеприпасов калибра 155 миллиметров. Коффлер напомнила, что у американской армии есть определенные потребности для поддержания своей компетентности. Она уверена, что для восполнения оружейных запасов США потребуются годы.

