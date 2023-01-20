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Приемная мать Суховского назвала причину смерти 18-летнего актера

Общество
Приемная мать Суховского назвала причину смерти 18-летнего актера

Актер Арсен Суховский погиб в результате удара током. Об этом рассказала приемная мать 18-летнего артиста, продюсер Юлианна Медведева.

В октябре Суховский отправился в Москву, чтобы поступить в театральную школу Олега Табакова. Через какое-то время он устроился работать на стройку, где и произошел несчастный случай.

По словам Медведевой, в роковой день 18-летний артист пошел к начальнику для получения зарплаты. Тот попросил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, там его и ударило током. Тело Суховского было обнаружено через два дня после смерти.

Суховский умер в самом начале своей актерской карьеры. Он успел сыграть роли всего в двух кинолентах, среди которых «Ладога» и «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным.
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