Приемная мать Суховского назвала причину смерти 18-летнего актера

Актер Арсен Суховский погиб в результате удара током. Об этом рассказала приемная мать 18-летнего артиста, продюсер Юлианна Медведева.
В октябре Суховский отправился в Москву, чтобы поступить в театральную школу Олега Табакова. Через какое-то время он устроился работать на стройку, где и произошел несчастный случай.
По словам Медведевой, в роковой день 18-летний артист пошел к начальнику для получения зарплаты. Тот попросил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, там его и ударило током. Тело Суховского было обнаружено через два дня после смерти.
Суховский умер в самом начале своей актерской карьеры. Он успел сыграть роли всего в двух кинолентах, среди которых «Ладога» и «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным.