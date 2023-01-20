Алек Болдуин не стал признавать вину в убийстве Галины Хатчинс на съемках «Ржавчины»

Американский актер Алек Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок «Ржавчины». Об этом сообщил его адвокат.
Трагедия произошла на съемочной площадке в 2021 году. В ходе подготовки к сцене Алек Болдуин нажал на курок и выстрелил в оператора Хатчинс. Рана оказалась смертельной. Травму получил режиссер Джоэл Соуза.
«Мы будем бороться с обвинениями, и мы победим», — добавил адвокат актера.
В прошлом году СМИ сообщали, что Алек Болдуин подал в суд на ряд участников съемочной группы «Ржавчины». Среди имен фигурирует Сет Кенни, которого считают основным поставщиком оружия и боеприпасов на площадку.