Профессор РЭУ Чеглов призвал с осторожностью покупать мебель и технику на маркетплейсах

Россияне привыкли покупать большинство товаров через интернет-магазины. В каких случаях необходимо соблюдать осторожность, рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Он посоветовал быть осторожными, приобретая бытовую технику, мебель, одежду, обувь и ювелирные изделия. По словам профессора, в некоторых случаях покупателя вынуждают вносить предоплату, пишет «Прайм».
Бывает, что нужного товара нет на маркетплейсе, а сам продавец выступает посредником. В итоге клиенту могут прислать другую продукцию. Чеглов посоветовал обращать внимание на позиции, представленные конкретным поставщиком. Так есть шанс получить обратную связь и произвести оплату напрямую.
В зоне риска оказались одежда и обувь. Многие позиции при получении могут отличаться от представленных на интернет-площадке. Эксперт напомнил о сложностях покупки товаров у зарубежных продавцов из-за проблем с логистикой.