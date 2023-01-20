Профессор РЭУ Чеглов призвал с осторожностью покупать мебель и технику на маркетплейсах

Бывает, что нужного товара нет на маркетплейсе, а сам продавец выступает посредником. В итоге клиенту могут прислать другую продукцию. Чеглов посоветовал обращать внимание на позиции, представленные конкретным поставщиком. Так есть шанс получить обратную связь и произвести оплату напрямую.