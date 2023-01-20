Решение о поставках Киеву тяжелого вооружения может обернуться не только присоединением европейских стран к конфликту, но и началом третьей мировой войны. Такое мнение выразил экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Усугубляет ситуацию и то, что лидеры европейских стран не в состоянии принимать решения самостоятельно. Они пляшут под дудку Вашингтона, который имеет компромат на каждого из них. Об этом передает РИА Новости.
«Новое оружие будет гореть так же, как и старое, но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не нам здесь, в Европе», — заявил Гердт.
Ранее Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи. На этот раз его объем составит 2,5 миллиарда долларов.