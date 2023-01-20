Иммунолог Болибок предостерег от употребления алкоголя после гриппа и COVID-19

Чрезмерное употребление спиртных напитков после гриппа или COVID-19 может обернуться опасными последствиями. Об этом радио Sputnik рассказал иммунолог Владимир Болибок.
ОРВИ, грипп и коронавирусная инфекция нарушают свертываемость крови. Она может не восстанавливаться от месяца до года. Опасность свиного гриппа и COVID-19 также заключается в том, что они бьют по сердечно-сосудистой системе, что приводит к повышению риска образования тромбов, пояснил врач.
Похожие последствия наступают при приеме алкоголя, который не только повышает свертываемость крови и вероятность тромбоза, но и приводит к обезвоживанию организма.
«Статистика говорит о том, что прием алкоголя – это всегда угроза инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей», — отметил Болибок.
Роспотребнадзор ранее спрогнозировал рост случаев свиного гриппа типа B в России. Однако статистика показывает, что порядка 80% случаев заболевания приходятся на тип A.