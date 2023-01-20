Иммунолог Болибок предостерег от употребления алкоголя после гриппа и COVID-19

ОРВИ, грипп и коронавирусная инфекция нарушают свертываемость крови. Она может не восстанавливаться от месяца до года. Опасность свиного гриппа и COVID-19 также заключается в том, что они бьют по сердечно-сосудистой системе, что приводит к повышению риска образования тромбов, пояснил врач.