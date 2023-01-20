Леонид Якубович станет ведущим подкастов об авиации на Первом канале

Народный артист России Леонид Якубович будет вести подкасты об авиации на Первом канале. Подробности сообщает ТАСС.
Первый канал запустит новую линейку программ «Подкаст. Лаб» с 29 января. Каждое воскресенье у зрителей будет возможность послушать подкасты на различные темы. Ведущими назначены Вадим Галыгин, Лариса Гузеева, Дмитрий Дибров, Валерий Сюткин и другие.
«В подкасте я веду тему авиации», — отметил Леонид Якубович.
Сейчас артист работает над созданием сценария для фильма. В конце прошлого года Леонид Якубович презентовал поэтическую книгу «День всего на свете», где собраны стихотворения на любой праздник.
Недавно Леонид Якубович оказался в центре скандала после неудачной шутки в эфире «Поле чудес». Злопыхателям артист посоветовал «не читать советских газет».