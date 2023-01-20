Американский певец Дэвид Кросби умер после продолжительной болезни

Американский певец, сооснователь рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Ван Кортленд Кросби умер на 82-м году жизни. Об этом передает Variety со ссылкой на супругу артиста.
Причиной смерти певца стала продолжительная болезнь. О каком конкретно недуге идет речь, вдова не уточнила.
Дэвид Кросби дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1991 году он попал туда в составе The Byrds, а в 1997 году — в составе Crosby, Stills & Nash.
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