Пентагон объявил о новом пакете помощи для ВСУ на $2,5 млрд

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что американские танки M1 Abrams не войдут в новый транш заокеанской помощи Украине. Один из информаторов агентства заявлял, что причиной тому стала не боязнь эскалации конфликта, а проблема материально-технического обеспечения и техобслуживания «Абрамсов».