Пентагон объявил о новом пакете помощи для ВСУ на $2,5 млрд

Американская сторона отправляет Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. По информации газеты The Washington Post, в передачу войдут также бронированные машины Stryker и Bradley.
Источники журналистов ранее сообщали, что США готовы отдать украинцам около сотни «Страйкеров» – ранее Пентагон ни разу не передавал такой род транспорта на нужды ВСУ. Дополнительно американцы передадут Киеву боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.
Издание Politico со ссылкой на источники писало, что американские танки M1 Abrams не войдут в новый транш заокеанской помощи Украине. Один из информаторов агентства заявлял, что причиной тому стала не боязнь эскалации конфликта, а проблема материально-технического обеспечения и техобслуживания «Абрамсов».