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Газета WP узнала о тайной поездке главы ЦРУ Бернса на Украину

Политика
Газета WP узнала о тайной поездке главы ЦРУ Бернса на Украину

Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Ранее о поездке не было известно, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, встреча Бернса и Зелеского прошла в конце прошлой недели. Директор ЦРУ поделился с украинским президентом «возможными планами России» о ходе СВО в ближайшие месяцы.

Еще одной темой обсуждения стала военная помощь. По словам Уильяма Бернса, в США начинает падать уровень поддержки Украины со стороны американцев. Поэтому в какое-то время властям будет сложно оказывать помощь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался западным партнерам на нехватку систем противовоздушной обороны. Он заявил, что состояние этих комплексов ВСУ неудовлетворительное.
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