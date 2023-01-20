Спасатели локализовали возгорание в жилой многоэтажке на территории Сочи

Огонь вспыхнул на деревянной мансарде жилой шестиэтажки. К ликвидации возгорания были привлечены 40 спасателей, семь единиц спецтехники и пожарная автолестница. На данный момент известно, что пламя удалось локализовать, угрозы соседним зданиям нет.