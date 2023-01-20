Спасатели локализовали возгорание в жилой многоэтажке на территории Сочи

Пожар в Центральном районе города Сочи локализован. В результате возгорания шестиэтажного дома на улице Тимирязева никто не пострадал.
Глава города Алексей Копайгородский поручил развернуть оперштаб на месте происшествия. Всем погорельцам предложили пункт временного размещения и пообещали оказать необходимую помощь.
Огонь вспыхнул на деревянной мансарде жилой шестиэтажки. К ликвидации возгорания были привлечены 40 спасателей, семь единиц спецтехники и пожарная автолестница. На данный момент известно, что пламя удалось локализовать, угрозы соседним зданиям нет.
Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия. После тушения огня начнется разбор завалов. Уполномоченным органам предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах ЧП.