Министр обороны Германии предостерег Польшу от передачи Украине немецких танков

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег польские власти от поставок танков Leopard на Украину без предварительного снятия экспортных ограничений. Такой шаг со стороны Варшавы будет «не очень дружественным» по отношению к НАТО, заявил политик в прямом эфире телеканала ZDF.