Министр обороны Германии предостерег Польшу от передачи Украине немецких танков

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег польские власти от поставок танков Leopard на Украину без предварительного снятия экспортных ограничений. Такой шаг со стороны Варшавы будет «не очень дружественным» по отношению к НАТО, заявил политик в прямом эфире телеканала ZDF.
Ранее премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий сообщил, что республика изучает возможности для передачи киевскому режиму новых вооружений. По словам главы правительства, это может произойти даже без согласия Берлина.
При этом Борис Писториус подтвердил, что немецкие власти до сих пор не получали никаких запросов на снятие экспортных ограничений.
«Я не считаю это особенно дружественным для Альянса», — добавил министр.
Меж тем стало известно, что Соединенные Штаты не считают целесообразным решением поставки танков Abrams в зону конфликта. Как уточнили в Пентагоне, это связано со сложностью технического обслуживания вооружений.