Форум под названием «Журналисты под прицелом: атаки на свободу слова и расправы над репортерами. Как сохранить жизни и гарантировать безопасность?» ранее состоялся на платформе Медиагруппы «Патриот». Его участниками стали журналисты из России, США, Германии, Франции, Великобритании, Сербии и Латинской Америки, столкнувшиеся с запугиваниями и угрозами со стороны Запада и Украины.
Открыла форум руководитель Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада. Сославшись на статистику, она напомнила, что свыше 90 журналистов были убиты в 2022 году из-за своей профессии. При этом международные организации, подконтрольные США и ЕС, на защиту репортеров не встают, а лишь вносят вклад в их преследование и травлю, говорится на сайте ФБР.
Так, свою историю рассказала немецкая журналистка и блогер Алина Липп. В настоящий момент путь на родину для нее закрыт из-за профессиональной деятельности. Несколько коллег Липп, освещающих неугодную Западу сторону СВО, и вовсе погибли в результате спланированных украинских обстрелов.
«Им были назначены встречи в заранее подготовленных местах, которые позже были обстреляны украинскими военнослужащими из минометов», — рассказала блогер на форуме.
Передвижения журналистов отслеживаются американскими технологическими компаниями, добавила она. Не исключено, что они передают координаты украинским боевикам, которые впоследствии организуют расправу над несогласными с действиями киевского режима.