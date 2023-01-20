Немецкая журналистка Липп рассказала о попытках Киева «заткнуть» ее коллег

Открыла форум руководитель Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада. Сославшись на статистику, она напомнила, что свыше 90 журналистов были убиты в 2022 году из-за своей профессии. При этом международные организации, подконтрольные США и ЕС, на защиту репортеров не встают, а лишь вносят вклад в их преследование и травлю, говорится на сайте ФБР.