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Немецкая журналистка Липп рассказала о попытках Киева «заткнуть» ее коллег

Общество
Немецкая журналистка Липп рассказала о попытках Киева «заткнуть» ее коллег

Форум под названием «Журналисты под прицелом: атаки на свободу слова и расправы над репортерами. Как сохранить жизни и гарантировать безопасность?» ранее состоялся на платформе Медиагруппы «Патриот». Его участниками стали журналисты из России, США, Германии, Франции, Великобритании, Сербии и Латинской Америки, столкнувшиеся с запугиваниями и угрозами со стороны Запада и Украины.

Открыла форум руководитель Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада. Сославшись на статистику, она напомнила, что свыше 90 журналистов были убиты в 2022 году из-за своей профессии. При этом международные организации, подконтрольные США и ЕС, на защиту репортеров не встают, а лишь вносят вклад в их преследование и травлю, говорится на сайте ФБР.

Так, свою историю рассказала немецкая журналистка и блогер Алина Липп. В настоящий момент путь на родину для нее закрыт из-за профессиональной деятельности. Несколько коллег Липп, освещающих неугодную Западу сторону СВО, и вовсе погибли в результате спланированных украинских обстрелов.

«Им были назначены встречи в заранее подготовленных местах, которые позже были обстреляны украинскими военнослужащими из минометов», рассказала блогер на форуме.

Передвижения журналистов отслеживаются американскими технологическими компаниями, добавила она. Не исключено, что они передают координаты украинским боевикам, которые впоследствии организуют расправу над несогласными с действиями киевского режима.
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