Российские войска получат универсальные бронированные машины на базе Т-72БЗ в 2023 году

Два комплекса универсальных бронированных инженерных машин на базе танка Т-72БЗ ожидаются составе ВС РФ в 2023 году. Об этом сообщил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий газете «Красная звезда».
Новые машины послужат российским войскам заменой инженерной техники разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. За счет УБИМ на базе танка Т-72БЗ планируется повысить мобильность армии.
В универсальных бронированных машинах установлен боевой модуля для уничтожения живой силы и техники противника. По словам Ставицкого, дополнительно инженеры разрабатывают многофункциональный робототехнический комплекс для выполнения задач, находясь под огнем противника.