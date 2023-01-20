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Российские войска получат универсальные бронированные машины на базе Т-72БЗ в 2023 году

Армия
Российские войска получат универсальные бронированные машины на базе Т-72БЗ в 2023 году

Два комплекса универсальных бронированных инженерных машин на базе танка Т-72БЗ ожидаются составе ВС РФ в 2023 году. Об этом сообщил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий газете «Красная звезда».

Новые машины послужат российским войскам заменой инженерной техники разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. За счет УБИМ на базе танка Т-72БЗ планируется повысить мобильность армии.

В универсальных бронированных машинах установлен боевой модуля для уничтожения живой силы и техники противника. По словам Ставицкого, дополнительно инженеры разрабатывают многофункциональный робототехнический комплекс для выполнения задач, находясь под огнем противника.
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