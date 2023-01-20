Льдина с двумя рыбаками дрейфовала в акватории Онежского озера

Большая льдина с двумя рыбаками оторвалась в Онежском озере. На помощь застрявшим людям выдвинулся отряд спасателей, сообщили в региональном управлении МЧС.
Для поиска попавших в беду мужчин были направлены три плавательных средства, вертолет Ми-8 и еще несколько единиц спецтехники. В поисково-спасательный отряд также вошли 18 человек.
Спустя некоторое время льдина с рыбаками была обнаружена. Мужчин подняли на борт воздушного судна и оказали им первую медицинскую помощь. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал, вертолет направляет в Петербург.