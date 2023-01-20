Боец ЧВК «Вагнер»: Киев подтягивает войска с тыловых позиций в Артемовск

Украинское командование начало запрашивать войска с тыловых позиций в Артемовск. Причиной этому является сильнейшая нехватка бойцов, сообщил сотрудник ЧВК «Вагнер».
Артемовск является важнейшим транспортным узлом, который Киев использует для снабжения своих подразделений. Как отметил боец, ВСУ продолжают нести потери на данном направлении, передает РИА Новости.
«У них не хватает сил. Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций», — сообщил собеседник агентства.
На Артемовском направлении продолжают успешно действовать бойцы ЧВК «Вагнер». Ранее «музыканты» взяли под контроль Соледар, о чем сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.