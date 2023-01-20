Пентагон: США готовы поддержать возможную операцию Украины по захвату Крыма

США продолжат оказывать поддержку Украине, включая возможную операцию Киева по захвату территории Крыма. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.
По словам Сингх, американская сторона намерена помогать Украине так долго, как требуется. Она напомнила, что США считают Крым частью украинской территории, в связи с чем Киев имеет право на его присоединение.
Военный эксперт Юрий Кнутов ранее прокомментировал возможные поставки западных танков на Украину. Он не исключил, что боевые машины могут быть использованы для наступления на Крым.